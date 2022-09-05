Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı

Bursa'da park halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araç dakikalar içerisinde küle döndü.

Bursa'da park halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araç dakikalar içerisinde küle döndü.

Yangın, Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç küle dönerken vatandaşlar panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title