Dilencinin paraları sakladığı yer ekipleri şaşkına çevirdi 3. Sayfa Haberleri Dilencinin paraları sakladığı yer ekipleri şaşkına çevirdi Sivas'ta dilenerek topladığı paraları bastonunun içine saklayan dilenci ekiplerden kaçamadı Sivas'ta dilenerek topladığı paraları bastonunun içine saklayan dilenci ekiplerden kaçamadı. Dilencinin paraları sakladığı yer ekipleri şaşkına çevirdi Sivas'ta dilenerek topladığı paraları bastonunun içine saklayan dilenci ekiplerden kaçamadı SİVAS - Sivas'ta dilenerek topladığı paraları bastonunun içine saklayan dilenci ekiplerden kaçamadı. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada S.A. isimli dilenci zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst taraması yapıldı. Aramada dilencinin insanların duygularını sömürerek elde ettiği paraları sakladığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi. Bastonda yapılan aramada dilencinin koltuk değneğinin el tutacağı kısmında 730 lira para bulundu. Paranın bulunmasıyla dilencinin 'Sakatlık maaşım' diyerek kendini savunması ise pes dedirtti. Paralara el konulurken dilenciye idari işlem yapıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden Zabıta Müdürlüğü Zabıta Sivas 3. Sayfa Haberler

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