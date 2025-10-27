Pamukkale'de Amatör Lig Maçında Kavga: Polis Biber Gazı Kullandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oynanan amatör lig maçında çıkan kavgaya polisin biber gazlı müdahalesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Akvadi Stadı'nda oynanan 1. Amatör Lig maçı olan Gökbörügücüspor-Pamukkalespor mücadelesi sırasında yaşandı. Müsabakada iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müsabakada görevli polis ekipleri müdahalede bulundu. Bir polis memuru oyuncuları ayırdıktan sonra kendisine yönelen oyunculara ve teknik ekibe biber gazıyla müdahale etti.

Görevli polis memurlarının müdahale şekline dair idari soruşturma başlatıldı

Olaya ilişkin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "26 Ekim 2025 günü ilimiz Aktepe Mahallesi'nde bulunan Akvadi Stadyumu'nda, Gökbörügücü Spor ile Pamukkalespor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme futbol müsabakası sonrasında futbolcular arasında kavga olayı meydana gelmiştir. Söz konusu olaya müdahale eden polis ekibiyle ilgili olarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Olayla ilgili olarak, görevli polis memurlarının müdahale şekline dair idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ