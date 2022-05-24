Pakistan'da Imran Khan destekçilerine tutuklama - Haberler

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Pakistan'da Imran Khan destekçilerine tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pakistan'da Imran Khan destekçilerine tutuklama

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'ın yaklaşık 400 destekçisinin evlerine baskın düzenlendi, baskın sırasında 1 polis memuru öldürüldü.

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'ın yaklaşık 400 destekçisinin evlerine baskın düzenlendi, baskın sırasında 1 polis memuru öldürüldü.

Pakistan polisi, ülkenin görevden alınan eski Başbakanı Imran Khan destekçilerinin evlerine dün gece saatleri itibariyle baskın düzenlemeye başladı. Yaklaşık 400 Imran Khan destekçisinin gözaltına alındığı baskınlar sırasında eski başbakanın bir destekçisinin polise ateş açması sonucu 1 polis memuru hayatını kaybetti. Baskınların gerçekleştirdiği sıralarda açıklama yapan Pakistan Emniyeti açıklamasında, Imran Khan'ın destekçilerinin hükümeti erken seçime zorlayan planlı bir protesto yapacakları bilgisi üzerine harekete geçildiğini ve tutuklamaların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise Khan'ın ülkede iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçlayarak, Lahor kentinde bir Khan destekçisinin polis memurunu vurarak öldürdüğünü söyledi.

Eski Başbakan Imran Khan, destekçilerini Çarşamba günü başkent İslamabad'da toplanmaya çağırmış, hükümetin erken seçimi kabul edene kadar protestolarına devam edeceklerini açıklamıştı. - İSLAMABAD

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Pakistan, 3. Sayfa, Haberler

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