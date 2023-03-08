Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştılar Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde beton direğe çarpan otomobilde sıkışan üç yaralıyı kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı.

Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde beton direğe çarpan otomobilde sıkışan üç yaralıyı kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı.

İddiaya göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametinden giden 67 ACB 848 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil parçalanırken, sürücü N.Ç ise araç içinde sıkışırken,eşi A.Ç, ile arka koltukta bulunan K.Y.,yaralandılar.

Vatandaşlar araç içinde bulunanlara yardıma koşarken olay yerine gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan N.Ç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak. yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücü N.Ç'yi Ereğli özel bir hastaneye kaldırılırken, K.Y ile A.Ç'yi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazadan dolayı yol trafiğe kapanırken aracın yol kenarına alınması ile trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.