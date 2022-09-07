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Otomobil hurdaya döndü, sürücü ve eşi hafif yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil hurdaya döndü, sürücü ve eşi hafif yaralandı

Çine Karpuzlu karayolunda meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp direğe çarpan araç hurdaya dönerken taklalar atarak yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi hafif yaralandı.

Çine Karpuzlu karayolunda meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp direğe çarpan araç hurdaya dönerken taklalar atarak yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi hafif yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Seyfettin O. Yönetimindeki otomobil Çine istikametinden Karpuzlu istikametine seyir halindeyken, Gölcük mahallesi Yaz Kahveleri yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüsü Seyfettin O. ve yanında bulunan eşi Zübeyde O. Hafif yaralandı.

Hastaneye kaldırılan sürücü ve eşinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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