Otomobil bariyerlere çarpıp yan yatmıştı... Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Otomobil bariyerlere çarpıp yan yatmıştı. Otomobil bariyerlere çarpıp yan yatmıştı... Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki otomobilin beton bariyerlere çarparak yan yatması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Çiftlik Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde dün meydana gelen kazada, H.D. idaresindeki 54 LC 006 plakalı Ford marka otomobil, beton bariyerlere çarparak yan yatmıştı. Otomobil içinde sıkışan sürücü H.D., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan sürücü H.D.'nin yaralandığı, otomobilin ise hurdaya döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptığı ve yan yattığı görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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