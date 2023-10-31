Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı
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Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 102,19 gram eroin, 6,36 gram esrar, 10 kilo 796 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 23- 29 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde, 102,19 gram eroin, 6,36 gram esrar, 10 kilo 796 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri, 50 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa