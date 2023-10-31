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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 102,19 gram eroin, 6,36 gram esrar, 10 kilo 796 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 23- 29 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 102,19 gram eroin, 6,36 gram esrar, 10 kilo 796 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Osmaniye 29 Ekim Operasyon 3. Sayfa Haberler

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