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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 102,19 gram eroin, 6,36 gram esrar, 10 kilo 796 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.