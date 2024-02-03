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Osmaniye'de tünel kazasında 1 ölü, 6 yaralı

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe açıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünel içerisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Mustafa Zengin idaresindeki Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait 62 AF 666 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, 33 DIN 90 plakalı tırın dorsesine çarptı. Tır da, önündeki 06 ZDU 218 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Tarsus Bahçe Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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