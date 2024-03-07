Osmaniye'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 52 kişi adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Mahzen-3" operasyonunda gözaltında bulunan 52 kişi adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de 4 Mart'ta iki ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-3" operasyonunda aralarında suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da bulunduğu 5'i kadın 52 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Dava için hazırlanan dosyalar market arabasıyla adliyeye taşındı.

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevli memura mukavemet, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE