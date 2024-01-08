Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yanarken korku dolu anlar yaşandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın; Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi, Harun Reşit Çocuk Parkı civarında park halinde bulunan Adem Taşlı'ya ait 80 ADG 698 plakalı otomobilde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer otomobillere sıçramadan söndürmeyi başardı. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE