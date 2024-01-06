Osmaniye'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; saat 09.20 sıralarında meydana gelen kazada, Hürriyet Mahallesi, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Bulvarında seyir halinde olan Rahime B. idaresindeki 80 DY 627 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Deliçay Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Rahime B. ile Ceyda B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobil Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE