Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; saat 09.20 sıralarında meydana gelen kazada, Hürriyet Mahallesi, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Bulvarında seyir halinde olan Rahime B. idaresindeki 80 DY 627 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Deliçay Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Rahime B. ile Ceyda B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobil Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hürriyet Osmaniye İtfaiye Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title