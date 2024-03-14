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Osmaniye'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

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Osmaniye'de durdurulan otobüsteki yolcunun valizinden 11 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yolcu tutuklandı.

Osmaniye'de durdurulan otobüsteki yolcunun valizinden 11 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışında durdurulan yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada Muhammed Ali E.'nin ait valizin içinde 11 kilo 250 skunk ele geçirildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan Muhammed Ali E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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