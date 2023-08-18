Osmaniye'de Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toprakkale ilçesinde bir iş yerinden kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, hırsızlık olayını Ö.T. ve Ö.Ş. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, Toprakkale ilçesindeki adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen her 2 şüpheli de tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi. - OSMANİYE