Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 12 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı asayiş uygulamalarında yakalanan 79 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda 79 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 3'ü tabanca, 3'ü tüfek ve 3'ü kurusıkı olmak üzere 9 ruhsatsız silah, 23 tabanca fişeği, 2 kilo 173 gram uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hırsızlık olaylarında ise 7 telefon ve çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. - OSMANİYE