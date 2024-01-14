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Ordu'da Termal Otelden Hayatını Kaybeden Kişi

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir termal otelin sıcak su havuzunda yüzen bir kişi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da bir termal otelin sıcak su havuzunda yüzerken kalbi duran bir kişi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir termal otelin sıcak su havuzunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Türkyılmaz (59) termal otelin sıcak su havuzu içinde otururken daha sonra suyun içinden baygın halde çıkartıldı. Nabız ve solunumu duran Türkyılmaz'a otelin sağlık personeli ve otelde müşteri olarak bulunan hemşire müdahale etti. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Nurettin Türkyılmaz ilk müdahalenin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen Türkyılmaz hayatını kaybetti. Kalp hastası olduğu öğrenilen Nurettin Türkyılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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