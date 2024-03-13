Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 28 şahıs yakalandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 28 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 52 şahıs hakkında işlem yapıldı. Tutuklanan 10 şahıs cezaevine gönderildi.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 28 şahıs yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 52 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 28 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU