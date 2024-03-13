Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 28 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 28 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 52 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 28 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU