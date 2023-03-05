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Ordu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Ordu'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa- Korgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas G. idaresindeki 52 HM 570 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun alt kısmındaki araziye devrildi. Kaza nedeniyle sürücü ile birlikte eşi Nurgül G. ile araçta bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korgan Ordu 3. Sayfa Haberler

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