Ordu'da İmam Hatip Lisesi öğrencileri yemekten zehirlendi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdunda kalan 21 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.
Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdunda kalan 21 öğrenci, sahurda yedikleri kıymalı pideden sonra fenalaştı. Öğrenciler, okul yönetimi imkanları ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede sağlık ekipleri, karın ağrısı şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu.
'Gıda zehirlenmesi' teşhisi konulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ORDU