Okulun camından düşen öğrenciden 1 ay sonra acı haber geldi
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Bursa'da 1 ay önce okulun camından düşen lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti.
Bursa'da 1 ay önce okulun camından düşen lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti.
Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lisede eğitim gören Alper Sevim (15), okulun 3'üncü kat camından düşerek ağır yaralanmıştı. Uludağ Üniversitesi yoğun bakım servisinde 1 aydır tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti. Genç öğrencinin ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa