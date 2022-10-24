Okulun camından düşen öğrenciden 1 ay sonra acı haber geldi 3. Sayfa Haberleri Bursa'da 1 ay önce okulun camından düşen lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti. Bursa'da 1 ay önce okulun camından düşen lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti. Mustafakemalpaşa ilçesinde bir lisede eğitim gören Alper Sevim (15), okulun 3'üncü kat camından düşerek ağır yaralanmıştı. Uludağ Üniversitesi yoğun bakım servisinde 1 aydır tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti. Genç öğrencinin ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mustafakemalpaşa Bursa 3. Sayfa Haberler

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