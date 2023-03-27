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Okul bahçesinde drift atan sürücüye 36 bin 722 lira ceza

3. Sayfa Haberleri

Okul bahçesinde drift atan sürücüye 36 bin 722 lira ceza

Gaziantep'te bir okulun bahçesinde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne, drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 36 bin 722 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te bir okulun bahçesinde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne, drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 36 bin 722 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulama ile 26 Mart 2023 günü Şahinbey ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne, drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 36 bin 722 TL cezai işlem uygulandı.

Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

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