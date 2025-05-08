Nihat Kahveci'nin Çocuklarına Yaklaşması Yasaklandı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci hakkında mahkeme, çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti. Öte yandan koruma tedbiri talep eden Kahveci'nin eski eşi Pınar Kaşgören avukatı aracılığı ile sunduğu dilekçesinde, eski futbolcunun çocuklara devamlı hakaret, aşağılayıcı ifadeler ve ağır küfürler içeren sözlü saldırılarda bulunduğunu, çocukların babalarından korktuklarını, kendilerini güvende hissetmediklerini ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündüklerini belirtti.

Bakırköy Aile Mahkemesi'ne sunulan koruma tedbir talebinde, Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören'in boşandıkları, çocukları Z.S.K. ve E.K.'nin velayetinin anne Kaşgören'e verildiği aktarıldı.

Nihat Kahveci'nin çocuklara devamlı ve süreklilik arz edecek şekilde hakaret, aşağılayıcı ifadeler ve ağır küfürler içeren sözlü saldırılarda bulunduğu belirtilen dilekçede, son dönemde artan bu sözlü şiddet nedeniyle çocukların babaları ile görüşmek dahi istemediği de belirtildi.

Çocukların babalarından korktukları, güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündüklerini dile getirdikleri aktarılan dilekçede "Bu durum çocukların hem psikolojik hem de pedagojik gelişimlerini oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. Bahse konu sözlü saldırılar arasında çocukların kişiliklerine yönelik sistematik biçimde kullanılan, pedagojik gelişimleri açısından son derece sakıncalı olan, "salaksın, saygısız, paracı hadsiz, yalancı, Allah seni çarpacak, biraz inancın varsa cehenneme gidersin, paracı evlat, annesi kılıklı yalancı, gibi ifadeler ile daha ağır küfürlü söylemler yer almakta" ifadelerine yer verildi. Dilekçede bu nedenle koruma tedbiri talep edildi.

Bakırköy 1. Aile Mahkemesi tarafından incelenen dilekçe kapsamında Nihat Kahveci'nin çocuklara, konutlarına ve okullarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına karar verildi. Ayrıca Kahveci'nin eski eşi Kaşgören ve çocuklarını iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de hükmedildi. Kararın 2 ay geçerli sayılmasına da karar veren mahkeme, tedbir kararlarına aykırı davranılması halinde, hakim kararı ile 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağının Nihat Kahveci'ye ihtar edilmesine de hükmetti. - İSTANBUL