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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsünde Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, kampüsün merkez yemekhane önündeki kavşakta gerçekleşti. İki aracın çarpışması sonucu bir otomobil takla atarak orta refüje çarptı. Kazada sürücüler hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Soruşturma başlatıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana gelen trafik kasasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yemekhane önündeki kavşakta meydana geldi. 51 ADF 995 plakalı hafif ticari araç ile 51 ABP 300 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden birisi takla atarak orta refüje çarptı.

Meydana gelen kazada araç sürücüleri hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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