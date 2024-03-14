Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Yolda Yürürken Kalp Krizi Geçiren 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Niğde'de bir adam yolda yürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen adam kurtarılamadı.

Niğde'de yolda yürürken kalp krizi geçiren 83 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Niğde merkez Esenbey Mahallesi Paşakapı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; caddede eşi ile birlikte yürüyen 83 yaşındaki Ali Haki Akcıl, bir anda fenalaşarak yere düştü. Yaşlı adamı yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akcıl, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Haki Akcıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli? Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeter kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Sarıçam Belediye Başkan adayı Mustafa Yeter kaç yaşında, nereli? İrfan Özcan kimdir? CHP Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı İrfan Özcan kaç yaşında, nereli? Mehmet Dilek kimdir? AK Parti Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan kimdir? CHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Ahmet Hakan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title