Niğde'de kimliği belirsiz bir şahıs tarafından 10 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Niğde'de Genç Şahıs Kimliği Belirsiz Bir Şahıs Tarafından Bıçaklandı

Niğde'de kimliği belirsiz bir şahıs tarafından 10 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Niğde Merkez Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Olayda, 22 yaşındaki Kadir A., henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından 10 yerinden bıçaklandı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - NİĞDE