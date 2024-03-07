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Nevşehir'de Ozon Tedavisi Yapan Klinikte Kadın Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de ruhsatsız işletildiği öne sürülen özel klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Klinik sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir'de ruhsatsız işletildiği öne sürülen özel klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan klinik sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılarak kendi adına özel bir klinik açan Dr. Barbaros B.'nin kliniğine hafta sonu başvuran Eda Özden (36), ozon tedavisi sırasında rahatsızlandı. Klinikte bulunanların çağırdığı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın yoğun bakıma alındı. Özden, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen Eda Özden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ruhsatsız klinik mühürlenirken, Dr. Barbaros B. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Barbaros B. adliyeye sevk edildi.

Dr. Barbaros B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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