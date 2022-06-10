Nallıhan'da saldırıya uğrayan yavru ceylan vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Haberler

Nallıhan'da saldırıya uğrayan yavru ceylan vatandaşlar tarafından kurtarıldı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak yaralanan yavru ceylan, mahallede ki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak yaralanan yavru ceylan, mahallede ki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesine bağlı Karahisarkozlu Mahallesinde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak yaralanan yavru ceylanı gören vatandaşların müdahalesi sonucu kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda saldırıya uğrayarak vücudunun değişik yerlerinden yaralanan geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nallıhan Ankara 3. Sayfa Haberler

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