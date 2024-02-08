Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da Sahil Güvenlik tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi ve yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA