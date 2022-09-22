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Muğla haberleri: Datça'da aranan bir şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla haberleri: Datça'da aranan bir şahıs yakalandı

Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında araması bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında araması bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan uygulamada K.T isimli şahıs durumundan şüphelenilerek durduruldu. Şahsın yapılan sorgulamasında aranıyor olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. K.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

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