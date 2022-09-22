Muğla haberleri: Datça'da aranan bir şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında araması bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında araması bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Datça Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan uygulamada K.T isimli şahıs durumundan şüphelenilerek durduruldu. Şahsın yapılan sorgulamasında aranıyor olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. K.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muğla haberleri: Datça'da aranan bir şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.