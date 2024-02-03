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Muğla'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Sütun Ele Geçirildi

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çok sayıda tarihi sütun ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çok sayıda tarihi sütun ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışmalarda Yatağan'da oturan 82 yaşındaki S.Y. 70 yaşındaki M.D. ve 73 yaşındaki H.G. isimli şahısların ikametlerinde Antik Roma dönemine ait tarihi eser bulundurduklarına yönelik bilgi alındı. Alınan bilgiler doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, Antik Roma ve Bizans dönemine ait değişik boyutlarda 6 adet sütun ve Antik Roma ve Bizans dönemine ait değişik boyutlarda üzerinde motif bulunan 5 sütun ele geçirildi.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yatağan Muğla Roma Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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