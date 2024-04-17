Muğla'da kamyonet uçuruma yuvarlandı, bir kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Pınar Mahallesi'nde önceki gün Kumluca Mevkii'nde meydana geldi. S.E. yönetimindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.E. ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu konumunda bulunan Nurten Erdoğan hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA