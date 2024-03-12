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Muğla'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halilbey Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 63 M 3763 plakalı otomobil ve 48 ADU 073 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjde yan yattı. Korkutan kazada bir kişi hafif yaralanarak 112 Acil sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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