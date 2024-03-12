Muğla'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halilbey Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 63 M 3763 plakalı otomobil ve 48 ADU 073 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjde yan yattı. Korkutan kazada bir kişi hafif yaralanarak 112 Acil sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA