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Muğla'da aranan şahıs yakalandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla, hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan O.H.D. isimli şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 4 ayrı suçtan 14 yıl karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.H.D. isimli şahıs Ula İlçesi Gökova Mahallesinde Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

O.H.D. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Muğla Ula Güvenlik Yakalama Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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