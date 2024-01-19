Muğla'da aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 4 ayrı suçtan 14 yıl karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.H.D. isimli şahıs Ula İlçesi Gökova Mahallesinde Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

O.H.D. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA