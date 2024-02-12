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Mudurnu'da kavşak kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yeni yapılan kavşakta meydana gelen kazada, kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 1 ay önce hizmete açılan kavşakta, kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu'nun girişine yeni yapılan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B. idaresindeki 06 BRF 402 plakalı kamyon, kavşak içerisinden dönüş yapmak istedi. Bu sırada Bolu istikametine seyir halinde olan Emre K. yönetimindeki 14 LA 356 plakalı motosiklet kamyon ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emre K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre K'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudurnu Bolu Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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