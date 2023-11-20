Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu, 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu, 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."