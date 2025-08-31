Motosiklet Festivaline Giderken Kaza Geçiren Meriç Yeter, Erzincan'da Defnedildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline giderken Mesudiye yakınlarında virajı alamayarak kaza yapıp hayatını kaybeden motosiklet camiasının sevilen ismi Meriç Yeter (41), Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yüzlerce motosiklet kullanıcısının yanı sıra yüzlerce arkadaş ve akrabası Yeter'i yalnız bırakmadı. Meriç Yeter, sevenlerinin gözyaşları arasında Yaylabaşı mezarlığına defnedildi.

Sevilen motorcu, gözyaşları arasında Terzibaba Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Yaylabaşı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Blümünde İnşaat Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda her türlü motosiklet sporu ile de yakından ilgilenen Yeter, yamaç paraşütü uçuş eğitmenliği ve doğa sporları derneklerinin de sevilen bir üyesiydi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Meriç Yeter'in ölüm haberi Erzincan'ı adeta yasa boğdu. - ERZİNCAN