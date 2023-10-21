Midyat'ta cami hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir camide gerçekleşen hırsızlık olayında, şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli, elindeki silikonu kullanarak çelik kasanın üzerindeki boşluktan atılan yardım paralarını çekmeye çalışırken, içeri gelen kişiyi fark edince yere yatıp uyuyormuş gibi davrandı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, camide elindeki silikonu ısıtarak, çelik kasanın üzerindeki boşluktan atılan yardım paralarını çeken, içeri giren kişileri görünce yere yatıp uyuyormuş gibi yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Midyat ilçesi Cevat Paşa Camisi'nde meydana geldi. Camiye gelen kimliği belirsiz şüpheli, çelik kasanın üzerindeki boşluktan atılan yardım paralarını, elindeki silikonu çakmakla ısıtarak çekmeye başladı. Camiye gelen kişiyi fark edince kendisini yere atarak uyuyormuş gibi davranan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlığı fark eden cami imamı, polise ihbarda bulundu. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)