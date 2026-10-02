MHK soruşturmasında Eren Acar, hakem atamalarında usulsüzlük iddialarını anlattı

MHK soruşturması kapsamında TFF Merkez Hakem Kurulunda 2018-2025 yılları arasında görev yapan Eren Acar'ın 15 Eylül 2025 tarihinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Acar, hakem atamaları, sınavlar ve klasman belirlemelerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Acar; Ferhat Gündoğdu'nun daha önce FETÖ'den işlem gören Metin İyidil'in emir subayı olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl öncesine kadar emekli olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini de belirtti.

MHK soruşturması kapsamında TFF Merkez Hakem Kurulunda 2018-2025 yılları arasında görev yapan Eren Acar'ın ifadesi ortaya çıktı. Acar, görev yaptığı dönemde hakem atamaları, hakem ve gözlemci sınavları ile klasman belirleme süreçlerinde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlükler hakkında bilgi verdi.

Eren Acar, ifadesinde 2018 yılından itibaren TFF Merkez Hakem Kurulunda çalıştığını, 31 Temmuz 2025 tarihinde TFF tarafından görevine son verildiğini belirterek, "Tüm hakem organizasyon eğitimleri, hakem sınav organizasyonları, hakemlerin terfi ve tenzil işlemleri, aday hakem kursları, VAR hakem atama süreçleri, birebir ve toplu olarak online eğitimler gibi tüm süreçlerde görev aldım. Ben hakem işleri uzmanı olarak yukarıda belirttiğim hakem atamalarının tüm aşamalarında yer aldım" dedi.

"Sınav kağıtları ve sınav notlarıyla istedikleri hakemleri bir üst klasmana çıkarmak için oynandığını biliyorum"

Acar, Ali Tuna ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ali Tuna bana başından geçen süreci anlattı. Anlaşmış olduğu süreçte de kendisinin saklandığını, belli bir süre sahalardan uzak kaldığını, uzun süreli mazeret dönüş sınavına girdiğini, ancak bu sınavdan başarısız olduğunu, kendisinin sınav kağıdını istediğini, kendisine gönderilen sınav kağıdının kendisine üzerindeki yazı karakterlerinden dolayı ait olmadığını, sınav kağıdını imzalatmadıklarını, yapılan bu haksızlıklardan ve baskılardan dolayı istemeyerek de olsa istifa ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Acar, kendi görev yaptığı dönemde sınav uygulamalarına ilişkin ise, "Çalıştığım dönemde yapılan sınavlarda sınava girecek hakemin, yapılan sınav sonrası kağıdını imzalattığımızı; bunun dışında 2025 Haziran ayında yapılan hakem ve gözlemci terfi sınavlarında sınav kağıtları ve sınav notlarıyla istedikleri hakemleri bir üst klasmana çıkarmak için oynandığını biliyorum. Ancak şu an kimin sınav kağıtlarına müdahale edildiğini tam olarak bilmiyorum. Bunun tespiti de sınav kağıtlarının tekrar okunması ve sisteme girilen notların karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"İstedikleri hakemi, istedikleri notu verip klasmanlarını belirlemektedirler"

MHK'deki usulsüzlüklerin ortaya çıkması amacıyla ifade verdiğini belirten Acar, "Yukarıda da belirttiğim gibi istedikleri hakemi, istedikleri notu verip klasmanlarını belirlemektedirler. İstemedikleri hakemi de çeşitli nedenler sunarak, sınavda düşük not verme, hakemin almış olduğu not ile sisteme girilen notun farklı olması gibi, klasman düşürme veya görev vermeme yoluna gidilmektedir" dedi.

Acar, Ali Tuna'nın kendisine anlattığı hususlara ilişkin, "Kendisine yapılan uygulamanın olabileceğini, çalıştığım dönemden de bazı olaylara şahit olduğumu da kendisine söyledim" ifadelerini kullandı.

"Maçlara az bir süre kala kendi belirlediği hakem atamalarını değiştirirdi"

Hakem atamalarına ilişkin de beyanda bulunan Acar, "Haftalık hakemler MHK tarafından belirlenirdi. Belirlenen isimleri MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu belirlerdi. Ancak maçlara az bir süre kala kendi belirlediği hakem atamalarını değiştirirdi. Normal şartlarda kendi atadığı bir hakemi maçlara az bir süre kala değiştirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir, muhtemelen tam olarak bilmiyorum, şahit olmadım ancak hakem atamalarını müdahale edildikten sonra görevlendirmeleri değiştirmektedir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaların HTS kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkabileceğini belirten Acar, "Bununla ilgili HTS kayıtları incelendiğinde belirttiğim hususların doğruluğunun anlaşılacağını düşünüyorum" dedi.

"Hakemlere HTS kayıtlarının elinde olduğunu belirterek baskı uygulamaktadır"

Acar, Ferhat Gündoğdu'nun iletişim yöntemine ilişkin, "Ferhat Gündoğdu genelde FaceTime üzerinden görüşmelerini gerçekleştirmektedir" dedi.

Acar ayrıca, "Hakemlere de HTS kayıtlarının elinde olduğunu, kimlerle görüştüklerini bildiğini belirterek aktif hakemlere baskı uygulamaktadır. Bununla ilgili aktif hakemlerin ifadeleri alınması halinde benim dediklerimi destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Acar, Ferhat Gündoğdu'nun geçmişine ilişkin bazı bilgileri sosyal medyadan gördüğünü belirterek, "Ferhat Gündoğdu'nun daha önceleri FETÖ'den işlem gören Metin İyidil'in emir subayı olduğunu da sosyal medyadan gördüğümden dolayı biliyorum. Ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl öncesine kadar emekli olduğu bilgisini sosyal medyadan öğrendim" dedi.

"Beni TFF'den bilgi sızdırmak gibi uydurma bir suçtan çıkarttıkları için mahkemeye başvurdum"

Acar, TFF'deki görevinden ayrılmasına ilişkin ise, "Ben 2018 yılından 2025 yılına kadar TFF'nin hakem kurulunda güvenilir bir şekilde çalıştım. Birçok MHK başkanıyla da çalıştım. Çalıştığım dönemde de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Beni TFF'den bilgi sızdırmak gibi uydurma bir suçtan çıkarttıkları için de mahkemeye başvurdum. Mahkemem halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Acar, ifadesinin sonunda MHK soruşturması kapsamında bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu belirterek, "Bununla ilgili aktif hakemlerin ifadeleri alınması halinde benim dediklerimi destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı