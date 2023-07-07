Metrobüste Hamile Kadın ile İki Kadın Arasında Kavga Çıktı

Metrobüste yaşanan tartışma, hamile bir kadının başka bir kadına çarpmasıyla başladı. İki kadın arasında çıkan kavgada, diğer yolcular da tepki gösterdi.

METROBÜSTE hamile kadın ile iki kadın yolcu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Metrobüsteki tekme tokat kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ mevkiinde, Kadıköy istikametine giden metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüse binen hamile bir kadın, başka bir kadına çarptı. Hamile kadının özür dilemesine rağmen iki kadının hakaretler ettiği iddia edildi. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da iki kadına tepki göstermesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının diğer yolcularla tekme ve tokat kavga ettiği görülüyor.