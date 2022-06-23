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Mesire alanında kan donduran görüntü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mesire alanında kan donduran görüntü Yolda yürüyenler ağaca asılı ceset buldu Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mesire alanında bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Mesire alanında kan donduran görüntü

Yolda yürüyenler ağaca asılı ceset buldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mesire alanında bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Beştepeler Mesire Alanında yürüyüş yapan bir kişi, ağaca asılı halde bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. İntihar ettiği düşünülen E.B.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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