Haberler

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin polisinin sahte 'polis ve savcı' taktikleriyle korku salıp dolandırıcılık yapan şebekelere yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 31 şüpheliden 28'i tutuklandı, mağdurlardan alınan yaklaşık 18 milyon liralık altın, döviz ve TL ise ele geçirildi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'polis ve savcı' gibi tanıtarak, psikolojik baskı ve korkutma yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekelere yönelik son 3 ayda takipli çalışmalar yaptı.

MİLYONLARCA LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin vatandaşları korkuyla ikna ederek yüksek meblağlı para ve kıymetli ziynet eşyalarını önceden belirlenen adreslere bırakmaya veya kuryelere elden teslim etme yöntemiyle hedef aldığı dolandırıcılık şebekelerine operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırdığı yaklaşık 18 milyon liralık 2 kilogramı altın, geri kalanı döviz ve TL ele geçirildi, 31 şüpheli de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

ŞEPHELİLERİN PARA VE ALTINLARI ALMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Polisin çalışmasında şüphelilerin eylemler öncesi ve sonrasında sürekli araç ve kıyafet değişikliği yaptığı, yüzlerini maske veya kask gibi unsurlarla sistematik olarak gizlediğinin tespit edildiği öğrenildi. Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile diğer tüm güvenlik kamera kayıtları üzerinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin paraları alma anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Polisin operasyonuyla ele geçirilen altın ve paraların eksiksiz bir şekilde mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada" Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hiçbir resmi görevli polis, savcı, asker telefon aracılığıyla vatandaşlardan nakit para veya ziynet eşyası talep etmez. Bu tür taleplere kesinlikle itibar etmeyiniz" denildi.

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

O bakan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'u terk ettiler
title