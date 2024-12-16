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Mereto Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı 12 Saat Sonra Kurtarıldı

Mereto Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı 12 Saat Sonra Kurtarıldı
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Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı zirvesinde 12 saat mahsur kalan 60 yaşındaki dağcı M. Şah Gözen, eksik ekipman ve kar nedeniyle yolunu kaybetti. Arkadaşının yardımıyla AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması düzenledi.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı zirvesinde yolunu kaybeden 60 yaşındaki dağcı M. Şah Gözen, 12 saatlik çalışma ile kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Batman'ın Sason ilçesine gelerek bölgenin en yüksek dağı olan 3 bin rakımlı Mereto Dağının en yüksek zirvesine tırmanan M. Şah Gözen, kardan dolayı yolunu kaybetti. Yurt dışında bulunan yüksek bir dağa tırmanmanın planlarını yaptıktan sonra yurt içinde bulunan bir dağa tırmanarak antrenman yapmak isterken çıktığı Mereto Dağında eksik ekipman ve kar nedeniyle yolunu kaybederek 12 saat mahsur kaldığını belirten M. Şah Gözen, Diyarbakır'da bulunan dağcı arkadaşını arayarak yardım göndermesini talep ettiğini söyledi. Zirvenin düşündüğünden daha zorlu olduğunu ve kar ile dondurucu soğuk nedeniyle yolunu kaybettiğini ifade eden dağcı, arkadaşının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekiplerinin geldiğini ve onların da yardımıyla kurtarıldığını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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