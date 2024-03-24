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MERCEK-14 Operasyonunda 852 Silah Ele Geçirildi

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63 ilde 4 gündür gerçekleştirilen MERCEK-14 operasyonlarda 852 silah ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'MERCEK-14' operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. 966 Şüpheli hakkında işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

İşte operasyonun gerçekleştirildiği iller

Paylaşımında, hem ruhsatsız silah temin edenlerle hem de silah kaçakçılarıyla olan mücadelenin Türk milletinin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini belirten Yerlikaya, operasyonun gerçekleştirildiği illeri şu şekilde sıraladı:

"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ordu, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Sakarya, Samsun, Denizli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Batman, Bingöl, Hatay, Çorum, Kahramanmaraş, Rize, Aydın, Balıkesir, Malatya, Muğla, Eskişehir, Giresun, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Çanakkale, Kocaeli, Muş, Yalova, Yozgat, Çankırı, Düzce, Kayseri, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bartın, Burdur, Edirne, Erzincan, Karabük, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Ağrı, Amasya, Bitlis, Nevşehir ve Trabzon'daki evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 852 silah yakalandı."

Yerlikaya, operasyon listesinde ilk 5 sırada yer alan illerde yakalanan ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 162 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 54 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 57 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 37 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da 33tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Ordu'da 33 tabanca, 41 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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