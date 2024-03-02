Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden polis ekiplerinin yaptığı aramada 3,41 gram bonzai, 36,43 gram esrar, 9,39 gram metamfetamin ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildiği bildirildi.

Uyuşturucu malzemelerinin ele geçirildiği aramada gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN