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Mardin'de otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Sultanköy köyü mevkiinde 47 ACS 044 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Artuklu Mardin Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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