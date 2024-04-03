Mardin'de otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Sultanköy köyü mevkiinde 47 ACS 044 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN