Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Yoğunlaştırdı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, rutin gıda denetimlerine ilave olarak tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.

Özellikle Ramazan ayı dolayısıyla özellikle un ve unlu mamuller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi tüketimi artan gıda ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Ramazan ayında iftar yapılan toplu tüketim alanlarında da denetimlerimiz gerçekleştirilmektedir. Denetimlerimizde 5996 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edilmektedir. Ayrıca 'Ramazan Paketi' adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı işletmelere yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi (STT) ve etiket bilgileri kontrol edilmektedir. Gerekli durumlarda ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınmaktadır. Sağlıklı ve güvenilir gıda için denetimlerimiz tüm yıl boyunca olduğu gibi ramazan ayında da hassasiyetle devam edecektir. Vatandaşlarımız karşılaştıkları sorunları il-ilçe müdürlüklerimize bizzat başvurarak veya Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirebilirler" dedi.

Bugün gerçekleştirilen denetimlere; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile İl Müdürlüğü kontrol görevlileri katıldı. - MANİSA