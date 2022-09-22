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Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 432 adet sentetik ecza ile 80 adet ecstasy hap ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 432 adet sentetik ecza ile 80 adet ecstasy hap ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 432 adet sentetik ecza ile 80 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.K. (31), ve U.S. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa 3. Sayfa Haberler

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