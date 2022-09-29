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Manisa haberi... Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2 yeni komiser daha göreve başladı

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberi... Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2 yeni komiser daha göreve başladı

Manisa haberine göre Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Komiser Ümit Ertürk ve Komiser Taner Vural göreve başladı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Komiser Ümit Ertürk ve Komiser Taner Vural göreve başladı. Göreve başlayan 2 yeni komiserle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki komiser sayısı 5'e yükseldi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzuru ve güvenliği için yürütülen hummalı çalışmalara, 2 yeni komiserle takviye yapıldı. 2022 yılı yaz dönemi atamaları dahilinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan komiser Ümit Ertürk ve Komiser Taner Vural göreve başladı

Komiser Ümit Ertürk, Polis Merkez Amiri olarak görev yapacakken, Komiser Taner Vural ise Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amiri olarak görevini ifa edecek.

İlçede huzur ve güvenin sağlanması adına hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten komiserler, tarihi Kula ilçesini çok sevdiklerini dile getirerek görevlerini layıkıyla yerine getireceklerini kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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