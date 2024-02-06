Manisa'da kadın cinayeti davasında sanığa indirimsiz müebbet hapis cezası verildi

Yargıtay tarafından iki kez 'Hukuka aykırı' denilerek bozulan Manisa'daki kadın cinayeti davasında sanığa verilen indirimsiz müebbet hapis cezası kararı, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden verildi. Mahkeme çıkışı öldürülen Canan Çeviren'in kız kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 11 Aralık 2020 tarihinde iki çocuk annesi 42 yaşındaki Canan Çeviren'i çalıştığı emlakçıda tabancayla vurarak öldüren evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne'nin (45) Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesi kararının Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulunarak ikinci kez bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Yargıtay'ın iki kez bozduğu kararı yeniden veren Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Ferhat İnne'nin kasten öldürme suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Dava çıkışı Canan Çeviren'in kız kardeşi gözyaşlarını tutamazken adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

"Bu ülkede adaletin olduğunu gösterdiler"

Dava bitiminde Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ikinci defa kararında direnerek sanık hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası verilmiştir. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesine teşekkür ediyoruz. Bize bu ülkede gerçekten adaletin olduğunu yargının olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldular. Biz bu kararın artık bozulmaması için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar adaletin yerine getirilmesi için direneceğiz" dedi.

"Darısı tüm katillerin başına"

Kızı Hilal Sultan Kırgöz de bir kadın cinayetine kurban giden ve duruşması 19 Mart'ta görülecek olan anne Zeynep Kırgöz de Canan Çeviren'in ailesine destek vermek için geldiği adliyede, "Darısı tüm katillerin başına. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.

"Caydırıcı olması için emsal karardır"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör ise, "Yargıtay iki kez aynı gerekçelerle kararı bozdu. Ne güzel ki Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararında tekrar direndi. Eğer bu takdiri indirim kararı verilmiş olsaydı, öldürdükten sonra kaçmayıp ambulans çağırmak gibi davranışlara indirim alacakları emsal karar olacaktı. Takdir indirimi kararının uygulanmaması ve mahkemenin kararında direnmesi kadın katillerine caydırıcı cezalar açısından emsal karar olacaktır" diye konuştu.

Canan Çeviren'in kız kardeşi Serpil Çınar ise şunları söyledi: "Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine çok teşekkür ediyorum. Direnip bizim yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum." - MANİSA