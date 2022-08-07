Manisa 3. sayfa haberi... Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Gelen Manisa haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını yaklaşık 12 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
- Güncelleme:
Manisa'nın Soma ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını yaklaşık 12 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa